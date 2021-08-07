Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
368.212
5.82%
EXEN Coin
23.34
-3.55%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Antalyasporlu Mert Yılmaz’a yurt dışından talip

    Süper Lig ekibi Antalyaspor’un genç sağ beki Mert Yılmaz'a, İtalya Serie A'dan Genoa ve İngiltere Championship'ten Nottingham Forest'in ilgisi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalyasporlu Mert Yılmaz’a yurt dışından talip

    Antalyaspor’un Bayern Münih’ten transfer ettiği 22 yaşındaki sağ beki Mert Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe de gündemine almıştı.

    İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİP ÇIKTI

    Yeni sezon öncesi ise İtalyan ekibi Genoa'nın ve İngiliz takımı Nottingham Forest'in, futbolcuyu renklerine bağlamak için nabız yokladığı ifade edildi.

    Süper Lig’den Rizespor’un da gündemine gelen Mert Yılmaz'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Mert Yılmaz geçen sezon kırmızı beyazlı takımla 14 maça çıktı.

    Antalyasporlu Mert Yılmaz’a yurt dışından talip #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir