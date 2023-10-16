Antalyasporlu Naldo Pereira'nın oğlu Davi yaşamını yitirdi Antalyaspor'un oyuncusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz ay Antalya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada araşta sıkışan Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcunun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli yaralandı.

1 ay sonra yaşamını yitirdi

Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılmıştı.

Antalyaspor, Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"Seni unutmayacağız Davi!"

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: