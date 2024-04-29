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Antalyaspor'u yenen Fatih Karagümrük rahat bir nefes aldı

Antalyaspor'u yenen Fatih Karagümrük rahat bir nefes aldı Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek düşme hattının üzerine çıktı.