Antalyaspor'u yenen Fatih Karagümrük rahat bir nefes aldı

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Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor'u ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Güven Yalçın, 64. dakikada Marcao, 81. dakikada Can Keleş ile 90+1. dakikada Paoletti atarken Antalyaspor'un tek sayısı 78. dakikada Larsson'un ayağından geldi.
Düşme hattından uzaklaştı
Bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek düşme hattının üzerine çıkan Fatih Karagümrük, ligdeki bie sonraki maçında Kayserispor deplasmanına gidecek.
45 puanda kalan Antalyaspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.
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