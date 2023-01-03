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    Antalyaspor'un iptal edilen golü

    Antalyaspor'un iptal edilen golü

    Antalyaspor, Fenerbahçe maçının 90+8. dakikasında Fernando'nun bulduğu şık beraberlik golü ofsayt sebebiyle iptal edildi.
    • 03.01.2023 - 22:40
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 23:10
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    Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi Corendon Airlines Park’ta ağırladı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    Fenerbahçe'ye üç puanı getiren goller Michy Batshuayi'den gelirken, Antalyaspor'un tek golünü Haji Wright kaydetti.

    Maçın 90+8. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Pozisyonda Fernando'nun bulduğu beraberlik golü ofsayt nedeniyle iptal oldu.

    Fernando şık bir gol attı

    Antalyaspor hücumunda, savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Fernando sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

    Antalyaspor un iptal edilen golü #1

    Gol iptal oldu

    Ancak pozisyon öncesinde tespit edilen ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Ofsayt pozisyonu VAR tarafından kontrol edildi ve kara değişmedi. Golün iptal olma gerekçesi olarak Haji Wright'ın Osayi Samuel'i engellemesi gösterildi.

    Antalyaspor un iptal edilen golü #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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