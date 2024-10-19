Antalyaspor'un sahasının zemini eleştiriliyor: Sakatlıklara neden oldu

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Antalyaspor - Galatasaray maçının zeminin bozukluğu gündem olurken, maçta iki futbolcu sakatlık yaşadı.

Karşılaşma öncesi Okan Buruk'un zemine dikkat çektiği maçta sarı kırmızılı takımda Ismail Jakobs, 23. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Onun yerini Berkan Kutlu aldı.

Antalyaspor'da ise Mert Yılmaz, 30. dakikada sakatlanarak yerini Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı.

Antalyaspor'un bozuk zemini sosyal medyada da gündeme oturdu.

OKAN BURUK ELEŞTİRMİŞTİ

Okan Buruk maç öncesi yaptığı açıklamada, "Futbol oynamaya açız. Taraftarlarımız bizi izlemek istiyor. İyi bir mevsim. Zemin kötü. Oyun içinde top gider ama bir görmek lazım." diye konuşmuştu.