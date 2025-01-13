Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Bülent Uygun ve Emre Belözoğlu

Haber Merkezi

Trabzonspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından Antalyaspor'da hareketli saatler yaşandı. Teknik Direktör Alex de Souza'nın görevine son verilirken, yeni teknik direktör için isimler netleşmeye başladı.

KRİTİK TOPLANTILAR VE RAPOR TALEBİ

Antalyaspor, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası gece yarısı Antalya’da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Başkan Sinan Boztepe liderliğindeki yönetim kurulu, Alex de Souza’dan üst üste alınan kötü sonuçlar hakkında bir rapor istedi. Ancak toplantıda radikal bir karar alınmadı.

ALEX DE SOUZA’NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Dün bir kez daha bir araya gelen yönetim, Alex de Souza’nın istifa etmemesi üzerine Brezilyalı teknik adamın görevine son verme kararı aldı.

Bu kararın ardından Antalyaspor’da yapılacak antrenmanın saatinde de değişikliğe gidildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN İLK TEMAS: BÜLENT UYGUN

Alex de Souza’nın ardından Antalyaspor yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı. İlk temas son olarak Sivasspor’da görev alan deneyimli teknik adam Bülent Uygun ile kuruldu. Uygun’un görüşmeye olumlu yaklaştığı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU DA LİSTEDE

Bülent Uygun’un yanı sıra Antalyaspor’un gündemindeki bir diğer isim Emre Belözoğlu. Son olarak Ankaragücü’nü çalıştıran Belözoğlu, Akdeniz ekibi için güçlü bir aday olarak değerlendiriliyor.

Belözoğlu ile anlaşılması durumunda, teknik ekibine Antalyaspor’da kaptanlık yapmış Hakan Özmert’in de dahil edilebileceği ifade edildi.