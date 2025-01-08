Antalyaspor'un yeni başkanı Mustafa Ergün oldu

İHA

Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bulunan Suphi Türel Kongre Salonu'nda gerçekleşti.

Saat 16.00 itibarıyla üyelerinin salona alınmasının ardından Kamile Yıldırım Gülgün başkanlığında üyeleri Ali Topuz, Mevlüt Yeni, Dağlar Ekşi ve Saniye Betül Evgallıoğlu'ndan oluşan divan kurulu oluşturuldu.

KONUŞMALAR GERÇEKLEŞTİ

Faaliyet raporunun okunmasının ardından Başkan Av. Aziz Çetin döneminde gerçekleşen sportif başarılar, tesis yenilikleri, açılan branşlar ve ulusal ile uluslararası başarılarla ilgili kapsamlı bir video yayınlandı.

Videonun ardından kürsüye gelen Aziz Çetin, kendi dönemi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından önce Başkan Adayı Memet Sezgin Özer sonra da diğer Başkan Adayı Mustafa Ergün konuşmalarını gerçekleştirdi.

YENİ BAŞKAN MUSTAFA ERGÜN

Daha sonra 4 sandıkta birden oy verme işlemi başladı. Toplam 683 oyun 352'sini alan Mustafa Ergün, kulübün yeni başkanı seçildi.