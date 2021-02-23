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    Antalyaspor'un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu

    Ali Şafak Öztürk'ün görevi bırakmasının ardından seçime giden Antalyaspor'da, Mustafa Yılmaz başkanlığa seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 15:46
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    Antalyaspor'un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Antalyaspor'da başkanlık seçimi yapıldı.

    Ali Şafak Öztürk'ün aniden görevi bırakmasının ardından olağanüstü toplanan kulüp üyeleri, başkanlık için Mustafa Yılmaz'ı seçti.

    Antalyaspor un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu #1

    "TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"

    Kısa bir açıklama yapan Yılmaz, "Bu zorlu süreçte arma aşkına sorumluluğu üstlendik. Ersun Yanal ve futbolculara güvenimiz sonsuz. Pırıl pırıl bir kadromuz var. Hiçbirine laf söyletmeyeceğim. Müzemize Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz." dedi.

    Antalyaspor un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu #2

    Antalyaspor un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu #3

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