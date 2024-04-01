Ante Rebic, İtalya'dan talip çıktı Hellas Verona, Beşiktaş'tan Ante Rebic'i listesine aldı. Hırvat yıldız, Serie A'da kalmayı garantilemesi halinde Verona'ya açık kapı bıraktı.

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Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan Hırvat futbolcu Ante Rebic, beklenen performansı sergileyemeyerek hayal kırıklığı yarattı.

Siyah-beyazlıların gelecek sezon planları içerisinde Rebic'e yer vermek istemediği ortaya çıktı. İtalyan ekibi Hellas Verona'nın, Rebic'i yakından takip ettiği ve ligde kalma başarısı elde etmeleri halinde görüşme için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Rebic'in, menajeri aracılığıyla bu isteğini ilettiği ifade edildi.

2.5 milyon euro garanti ücret alıyor

Beşiktaş, Rebic'i elden çıkarmak için harekete geçti ve 2.5 milyon euro garanti ücret kazanan oyuncuyu transfer listesine koydu.

Hırvat oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maçta görev alırken, 1 gol atıp 5 asist yaptı.