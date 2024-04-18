Ante Rebic: Paramı almadan gitmem Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı fakat bir türlü istediği verimi alamayan Ante Rebic, 2.5 milyon euroluk yıllık ücretini bırakıp gitmek istemiyor.

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Beşiktaş'ın yazın 500 bin euro bonservisle Milan'dan kadrosuna kattığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcusu Ante Rebic, yeni sezonda kadro planlamasında yer almıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon takıma fayda sağlayamayan ve hiçbir teknik adam tarafından tercih edilmeyen Hırvat kanat oyuncusunu göndermek istiyor. Sürekli tekrar eden bel ağrıları sonrası fıtık ameliyatı olan 30 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı.

23 maçta 691 dakika sahada kalıp 1 gol-5 asistlik performans veren Rebic'in, Beşiktaş'a bir sezonda maliyeti 3 milyon euro (103.7 milyon TL) oldu.

"Paramı almadan gitmem"

1 sene daha kontratı olan Hırvat oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro kazancından vazgeçmek gibi bir düşüncede olmadığı kaydedildi.

Rebic, aldığı yıllık ücreti karşılayacak kulübün çıkmaması nedeniyle gelecek sezon da kalma planları yapıyor.

Yönetim, yıldız oyuncuya kulüp bulmasını yönünde direktif verirken, siyah-beyazlılar da arayış içerisinde girdi. Beşiktaş, Rebic'i gönderebilirse yeni sezonda hem yabancı kontenjanında yer işgal etmesini engelleyecek hem de kasada rahatlama sağlayacak.

23 maça çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.