Anthony Nwakaeme: Biz şampiyon olmak istiyoruz

Trabzonspor'un Konyaspor maçında ikinci goldeki asistiyle dikkat çeken Anthony Nwakaeme maç sonu konuştu.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Yıldız futbolcu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sahadan mutlu ayrıldık, istediğimizi aldık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok. Kazanabildiğimiz için kazanmak istiyoruz. Resmen bitene kadar asla bitmemiştir." ifadelerini kullandı.





"BELKİ ŞANSLIYDIM"

İkinci goldeki asistiyle ilgili de konuşan Nwakaeme, "Benim en önemli özelliğim topu koruyabilmek, o an da koruyabileceğimi hissettim. Belki şanslıydım. Visca'ya da güzel bir asist olmuş oldu." şeklinde konuştu.