Anthony Nwakaeme: Bu mağlubiyetin bahanesi yok

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.

"BU MAĞLUBİYETİN BAHANESİ YOK"

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Nwakaeme, şu sözleri kullandı:

"Bu mağlubiyetin bizim adımıza bahanesi yok. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. İlk deplasmanda galibiyetini almak istemiştik ama maalesef olmadı, üzgünüz."