Anthony Nwakaeme: Bu mağlubiyetin bahanesi yok

Haber Merkezi
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.
"BU MAĞLUBİYETİN BAHANESİ YOK"
Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kısa bir açıklama yapan Nwakaeme, şu sözleri kullandı:
"Bu mağlubiyetin bizim adımıza bahanesi yok. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. İlk deplasmanda galibiyetini almak istemiştik ama maalesef olmadı, üzgünüz."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış