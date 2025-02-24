Anthony Nwakaeme müjdesi! Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda 26 Şubat Çarşamba günü Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalıştı.
NWAKEME GERİ DÖNDÜ
Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme de katıldı.
HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK
Trabzonspor, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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