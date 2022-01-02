Anthony Nwakaeme iyileşiyor

Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve sezonun ilk yarısını erken kapatan Anthony Nwakaeme bu akşam ülkesi Nijerya'dan dönüyor.

Süper Lig 'in 16. haftasında oynanan ve Trabzonspor 'un tek yenilgisini aldığı Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Anthony Nwakaeme'den iyi haber geldi.

Sezonun ilk yarısının son 3 maçında kasığındaki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu bir süredir ülkesindeydi.

Orada özel antrenörüyle çalışmalarına devam eden ve Trabzon'a gün gün durumunu rapor eden 32 yaşındaki futbolcunun bu gece saatlerinde Trabzon'a döneceği öğrenildi.

ÖZEL PROGRAM VERİLECEK

Yarınki antrenman öncesinde yıldız futbolcu yeniden konrolden geçirilecek ve çıkacak sonuca göre kendisine özel program verilecek.

Tecrübeli oyuncunun cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçında olmasa da bir sonraki haftadaki Sivasspor sınavında kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başarılı oyuncunun yeniden Trabzon'da çalışmalarına başlayacak olması bordo-mavililerde moralleri artırdı.