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Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu
Antalyaspor maçında oyuna devam edemeyen Anthony Nwakaeme'nin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 11:20
- Güncelleme : 14.12.2021 - 11:37
Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu, çekilen MR'ın ardından belli oldu.
Yerel basında yer alan haberlere göre; bu sezon performansıyla büyüleyen Nijeryalı futbolcunun, 2 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.
7 GOL 6 ASİST
32 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 7 gol 6 asistlik katkıyla takımının yıldızı olurken yaşadığı sakatlığın ardından takıma tam olarak dönmesinin yeni yılı bulacağı öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın, Nwakaeme'nin yokluğunda o bölgede kimi oynatacağı ise merak konusu oldu.