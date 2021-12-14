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    Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu

    Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu

    Antalyaspor maçında oyuna devam edemeyen Anthony Nwakaeme'nin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 11:37
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    Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu, çekilen MR'ın ardından belli oldu.

    Yerel basında yer alan haberlere göre; bu sezon performansıyla büyüleyen Nijeryalı futbolcunun, 2 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.

    Anthony Nwakaeme nin sağlık durumu #1

    7 GOL 6 ASİST

    32 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 7 gol 6 asistlik katkıyla takımının yıldızı olurken yaşadığı sakatlığın ardından takıma tam olarak dönmesinin yeni yılı bulacağı öğrenildi.

    Abdullah Avcı'nın, Nwakaeme'nin yokluğunda o bölgede kimi oynatacağı ise merak konusu oldu.

    Anthony Nwakaeme nin sağlık durumu #2

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