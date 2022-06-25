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    Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi Al İttihad

    Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi Al İttihad

    Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin Al İttihad ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.
    • 25.06.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 14:58
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    Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. Nwakaeme'nin Al İttihad ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

    Akşam'da yer alan habere göre; Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al İttihad ile anlaşmaya vardı. Nwakaeme, Arap ekibi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı ve yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.

    Anthony Nwakaeme nin yeni adresi Al İttihad #1

    Trabzonspor veda etmişti

    Geçtiğimiz günlerde Anthony Nwakaeme için veda paylaşımı yapan Trabzonspor, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadelerine yer vermişti.

    Anthony Nwakaeme nin yeni adresi Al İttihad #2

    Nwakaeme'nin Trabzonspor karnesi

    Anthony Nwakaeme geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 15 gol ve 11 asistle skora katkıda bulundu.

    Bordo-mavili formayla bugüne kadar toplam 145 karşılaşmada forma şansı bulan 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat 47 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.

    Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı - HABERİ

    Anthony Nwakaeme nin yeni adresi Al İttihad #3


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