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    Anthony Swolfs 23 yaşında futbolu bıraktı

    Dordrecht kalecisi Anthony Swolfs, şirketiyle ilgileneceğini öne sürerek 23 yaşında futbolu bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 12:01
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    Anthony Swolfs 23 yaşında futbolu bıraktı

    Hollanda 2. Lig takımlarından Dordrecht'te forma giyen kaleci Anthony Swolfs, 23 yaşında futbolu bıraktı.

    "ŞİRKETİMLE İLGİLENECEĞİM"

    Anthony Swolfs, futbolu bırakma nedeni olarak kendi işine yöneleceğini ve kurduğu şirketle ilgileneceğini söyledi. Hollanda basınında AD'ye konuşan Anthony Swolfs, "İnsanların finansal yatırım yapmalarına yardımcı olacak bir şirketim var. Ortağım var. Artık futbolla değil, şirketimle ilgileneceğim. Kalecilikle birlikte iki iş aynı anda yürümüyor." dedi.

    20 MAÇTA 51 GOL YEDİ

    Anthony Swolfs, Dordrecht formasıyla bu sezon oynadığı 20 maçta 51 gol yedi.

    Anthony Swolfs 23 yaşında futbolu bıraktı #1

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