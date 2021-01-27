Dordrecht kalecisi Anthony Swolfs, şirketiyle ilgileneceğini öne sürerek 23 yaşında futbolu bıraktı.

Hollanda 2. Lig takımlarından Dordrecht'te forma giyen kaleci Anthony Swolfs, 23 yaşında futbolu bıraktı.

"ŞİRKETİMLE İLGİLENECEĞİM"

Anthony Swolfs, futbolu bırakma nedeni olarak kendi işine yöneleceğini ve kurduğu şirketle ilgileneceğini söyledi. Hollanda basınında AD'ye konuşan Anthony Swolfs, "İnsanların finansal yatırım yapmalarına yardımcı olacak bir şirketim var. Ortağım var. Artık futbolla değil, şirketimle ilgileneceğim. Kalecilikle birlikte iki iş aynı anda yürümüyor." dedi.

20 MAÇTA 51 GOL YEDİ

Anthony Swolfs, Dordrecht formasıyla bu sezon oynadığı 20 maçta 51 gol yedi.