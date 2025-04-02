Antonio Rüdiger: Arda, dünyanın en iyi sol ayağı

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İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.

Real Madrid, İlk karşılaşmada deplasmanda Real Sociedad’ı 1-0 yenerken, evindeki rövanş maçının normal süresini 4-3 geride tamamladı.

Uzatmalara giden maçta 105’inci dakikada oyuna giren Arda Güler, 115'inci dakikada Antonio Rüdiger’in golüne asist yaptı.

4-4’e gelen maçta Real Madrid adını finale yazdıran taraf oldu.

ÖVGÜ TOPLADI

Finali getiren golün asistini yapan Arda, maçın ardından hakem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Antonio Rüdiger'den övgüleri topladı.

Marca'da "Arda'nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği." başlığıyla verilen haberde "Arda Güler'in ustalıkla yaptığı orta, Rüdiger'in altı pas alanına girmesini, havada herkesi geçerek Beyazlılar'a 4-4'lük skoru getirmesini sağladı." yorumu yapıldı.

DÜNYANIN EN İYİ SOL AYAĞI

Real Madrid'e final biletini getiren golü atan Antonio Rüdiger ise yaptığı asistten dolayı Arda Güler'e teşekkür etti.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Rüdiger, Arda için "Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim..." dedi.

Haberde iki futbolcudan da övgüyle bahsedilerek "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta önemli rol oynadı. Arda ve Rüdiger zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini belirlediler." yorumu yapıldı.