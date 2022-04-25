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    Antonio Rüdiger, Chelsea'den ayrılıyor

    Chelsea'nin Alman yıldızı Antonio Rüdiger sezon sonu takımdan ayrılıyor.
    • 25.04.2022 - 11:33
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    Antonio Rüdiger, Chelsea'den ayrılıyor

    İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ı 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel gelişmeyi doğruladı.

    Bu yaz kontratı sona erecek Antonio Rüdiger'in Real Madrid ile anlaşması bekleniyor.

    Roman Abramovic'in Chelsea'yi satmak zorunda bırakılmasının ardından Londra temsilcisinin geleceği belirsizliğini koruyor.

    Antonio Rüdiger, Chelsea den ayrılıyor #1

    Satış süreci transferleri etkiledi

    Satış süreci devam eden Maviler kontratı biten oyuncularına yeni teklifte bulunamıyor.

    Chelsea'de Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in de sözleşmeleri sezon sonu bitecek.

    Antonio Rüdiger, Chelsea den ayrılıyor #2


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