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Antonio Rüdiger, Chelsea'den ayrılıyor
Chelsea'nin Alman yıldızı Antonio Rüdiger sezon sonu takımdan ayrılıyor.
- 25.04.2022 - 11:33
İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ı 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel gelişmeyi doğruladı.
Bu yaz kontratı sona erecek Antonio Rüdiger'in Real Madrid ile anlaşması bekleniyor.
Roman Abramovic'in Chelsea'yi satmak zorunda bırakılmasının ardından Londra temsilcisinin geleceği belirsizliğini koruyor.
Satış süreci transferleri etkiledi
Satış süreci devam eden Maviler kontratı biten oyuncularına yeni teklifte bulunamıyor.
Chelsea'de Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in de sözleşmeleri sezon sonu bitecek.