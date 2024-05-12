Antonio Rüdiger'den Arda Güler'e övgü dolu sözler LaLiga'da 36. şampiyonluğunu taraftarıyla kutlayan Real Madrid'de başarılı savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında "Arda Güler burada! Türk elmas!" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İspanya LaLiga’da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı. Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu.

Şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı

Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti.

Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti.

Arda'ya yoğun ilgi

Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler’e de yoğun ilgi gösterdi.

"Türk elmas burada"

Kutlamalar sırasında mikrofonu eline alan Antonio Rüdiger, taraftara seslendi.

Konuşması esnasında Arda Güler'e değinen Alman savunma oyuncusu, "Real Madrid taraftarları, Arda Güler burada! Türk elmas!" ifadelerini kullandı.

Arda Güler ise bu esnada herhangi bir açıklama yapmadı.