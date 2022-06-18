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    Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti

    Sivasspor'un başarılı oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi vefat etti. Kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı.
    • 18.06.2022 - 09:16
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    Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti.

    Sivasspor duyurdu

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin annesi Lekouga Emairance'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aaron'nun acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Appindangoye nin annesi hayatını kaybetti #1


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