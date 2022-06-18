Sivasspor'un başarılı oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi vefat etti. Kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti.

Sivasspor duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin annesi Lekouga Emairance'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aaron'nun acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



