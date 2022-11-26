Futbolseverler için en keyifli olan transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2022-2023...

Heyecan dolu Süper Lig, Dünya Kupası nedeniyle ara verdi ve futbolseverler şimdiden özlemeye başladı.

Heyecan dolu karşılaşmaların yayınlandığı Süper Lig, Dünya Kupası'nın ardından yeniden ekranlarda olacak.

Bu aranın sona ermesiyle birlikte ise merakla beklenen ara transfer dönemi başlayacak.

Futbolseverlerin en sevdiği dönemde olan ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı ise araştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda da, "Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2022-2023..." sorusu gündem oldu.

Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2022-2023... İşte yanıtı...

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2022-2023...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Bu transfer döneminde gözler; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da olacak.