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- Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer hattında heyecan bitmek üzere!
Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer hattında heyecan bitmek üzere!
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 14:08
- Güncelleme : 30.01.2022 - 14:10
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sona ermesine az bir süre kalırken, takımlar şampiyonluk için umudunu kaybetmiyor.
Trabzonspor'un farkı açtığı ve şampiyonluk yarışını önde götürdüğü Süper Lig'de Galatasaray, küme düşme hattına kadar gerildi.
3 büyüklerin daha önce yaşamadığı bir sezona tanıklık eden Süper Lig, heyecanı her maçta katlamayı başarıyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha iyi durumda olurken, Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında bir Anadolu takımı olan Konya takip ediyor.
Yine Alanya ve Adana Demirspor'un parladığı Süper lig'de hedef, transfer sezonunu boş geçirmemek...
Bazı takımlar ara transfer dönemlerinde kadrolarına peş peşe yenilik yaparken, bazıları ise sessizliğini korumaya devam ediyor.
Taraftarlar ise "Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme getirerek, detaylara ulaşmanın peşinde.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler, peş peşe transfer haberlerini duyuruyor.
HARCAMA LİMİTLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.
- Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu.
- Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.
- Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.