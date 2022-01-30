Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer hattında heyecan bitmek üzere!

Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer hattında heyecan bitmek üzere!

Süper Lig'de ara transfer döneminin ne zaman biteceğini merak eden taraftarlar, "Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sona ermesine az bir süre kalırken, takımlar şampiyonluk için umudunu kaybetmiyor.

Trabzonspor'un farkı açtığı ve şampiyonluk yarışını önde götürdüğü Süper Lig'de Galatasaray, küme düşme hattına kadar gerildi.

3 büyüklerin daha önce yaşamadığı bir sezona tanıklık eden Süper Lig, heyecanı her maçta katlamayı başarıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha iyi durumda olurken, Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında bir Anadolu takımı olan Konya takip ediyor.

Yine Alanya ve Adana Demirspor'un parladığı Süper lig'de hedef, transfer sezonunu boş geçirmemek...

Bazı takımlar ara transfer dönemlerinde kadrolarına peş peşe yenilik yaparken, bazıları ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Taraftarlar ise "Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme getirerek, detaylara ulaşmanın peşinde.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler, peş peşe transfer haberlerini duyuruyor.

HARCAMA LİMİTLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.