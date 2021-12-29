Ara transfer dönemi tarihleri 2021-2022: Transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?

Ara transfer dönemi tarihleri 2021-2022: Transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk yarısının sona ermesinin ardından ara transfer dönemi gündeme geldi. Peki transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2021-2022 ara transfer dönemi tarihleri

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Akabinde milyonlarca futbolseverin gözü ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemine çevrildi.

2021-2022 kış transfer döneminde kulüpler, takımlarında eksik kadroları tamamlamaya çalışacak. Yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak.

Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen taraftarlar ise ikinci transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 Futbol Sezonu 2. Transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini daha önce açıklamıştı.

Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 ikinci transfer dönemi tarihleri....

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 kış transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini açıkladı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.