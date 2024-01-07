Arandinalı Jorge Pesca, maç sonunda Arda Güler'in formasını istedi Real Madrid ile oynayacakları Kral Kupası maçı öncesinde Jude Bellingham'ın formasını istediğini belirten Arandina'nın savunma oyuncusu Jorge Pesca, fikrini değiştirerek Arda Güler'den forma istedi.

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Real Madrid, Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) son 32 turunda deplasmanda oynadığı Arandina mücadelesini 3-1 kazanarak, bir üst tura yükseldi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol temsilcisiyle ilk resmi maçına çıktı.

İlk yarıda etkili oyun ortaya koyan Arda, 19. dakikada ceza sahası yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta top direkten auta gitti.

59 dakika sahada kaldı

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, konuk ekip ikinci yarıda Joselu, Brahim Diaz ve Rodrygo'nun kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

18 yaşındaki futbolcu, 11’de başladığı mücadelenin 59. dakikasında yerini Federico Valvarde’ye bıraktı.

Bellingham'ın formasını istediğini söylemişti

Arda, başarılı performansıyla göz doldururken, karşılaşma sonrası ilginç bir olay da yaşandı.

İspanya 4. Lig 1. Grup'ta son sırada bulunan Arandina'nın stoperi Jorge Pesca, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, karşılaşma sonunda Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın formasını isteyeceğini söylemişti.

Kararını değiştirip Arda'nın formasını istedi

Ancak Arda Güler'i izledikten sonra fikrini değiştiren Pesca, 18 yaşındaki futbolcuyla formasını değiştirmek istedi.

Arda ise İspanyol futbolcuya soyunma odasını işaret etti ve formasını orada vereceğini söyledi.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)