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    Arao İstanbul'a geldi: Merhaba Fenerbahçe

    Arao İstanbul'a geldi: Merhaba Fenerbahçe

    Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Willian Arao, İstanbul'a iner inmez ilgiyle karşılandı. Arao kameraya, "Hello Fenerbahçe" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 23:12
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 23:22
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    Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero Willian Arao ile prensip anlaşmasına varmıştı.

    Fenerbahçe Arao'nun Çarşamba akşamı İstanbul'a geleceğini açıklayarak, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." demişti.

    "Merhaba Fenerbahçe"

    Arao bugün akşam saatlerinde İstanbul'a vardı. Taraftarların ilgisiyle karşılaşan Arao bir taraftarın kamerasına, "Merhaba Fenerbahçe" dedi.

    Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.

    İlk kez Brezilya dışına çıktı

    Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıktı. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.

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