Araplardan Cüneyt Çakır'a astronomik teklif

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'a, Suudi Arabistan Ligi'nden astronomik bir teklif geldiği öğrenildi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde, Al Ahli ile Al Jazira arasındaki mücadeleyi yönetti. Çakır'ın kazandığı ücret ortaya çıktı.

Öte yandan tecrübeli hakeme, dudak uçuklatan bir teklif yapıldığı iddia edildi. Müsabaka sonrası taraftarın, Çakır'ın yönetimiyle ilgili duyguları da belli oldu.

Körfez Ligi’nde Al Ahli ile Al Jazira karşı karşıya geldi. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetirken yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Maçın ardından Çakır ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Al Ahli'nin gollerini 39. dakikada Yuri Cesar ve 72. dakikada A. Nourollahi kaydetti. Al Jazira'nin tek golünü 15. dakikada Abdalla Ramadan attı. Bu sonuçla Al Ahli 14 puanla 2. sıraya yükselirken Al Jazira 13 puanla 3. sırada kaldı.

Hakem Cüneyt Çakır, karşılaşmada 3 kez sarı kartına başvurdu. Öte yandan müsabakanın VAR hakemliğini ise Mete Kalkavan yaptı.

12 BİN DOLAR KAZANDI

Türk futbolunun en kariyerli hakemi olan Cüneyt Çakır’ın sadece bu maçtan alacağı ücretin, yaklaşık 12 bin dolar (Yaklaşık 117 bin TL) civarında olduğu öğrenildi. Yardımcıları ise bu rakamın yarısı olan 6 bin dolar kazandı.

Bilindiği gibi Çakır, yardımcılarıyla beraber daha önce Suudi Arabistan Ligi’nde de maç yönetmişti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun, Çakır’la kendi liglerinde maç yönetmesi için masaya oturduğu iddiası geldi.

1 SEZON İÇİN 500 BİN DOLAR

Habere göre, Çakır’a astronomik bir rakam teklif etti. Yapılan teklifin, 1 sezon için 500 bin dolar (Yaklaşık 4 milyon 850 bin TL) olduğu öğrenildi.

Söz konusu bu para, Cüneyt Çakır’ın Türkiye’deki yıllık kazancının 7-8 katına denk geliyor. Çakır’ın şu anda düşünme aşamasında olduğu ancak yapılan astronomik teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Çakır’ın, Türkiye’de hakemliği bıraktıktan sonra burada çalışma olasılığı da ihtimaller arasında yer alıyor.

HER TAKIMA YABANCI HAKEM HAKKI

Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’ndeki kurallara göre sezonda her takımın, iki defa yabancı hakem seçme hakkı var. Hakemin masraflarını da kulüpler kendi karşılıyor.

Ligdeki Al Ahli - Al Jazira karşılaşmasında Cüneyt Çakır isteği, Al Jazire'den geldi. Bundan etkili olan faktörler ise Çakır'ın tecrübesi oldu.

TARAFTARLAR MEMNUN KALDI

Öte yandan maçın ardından taraftarların, Cüneyt Çakır ile ilgili yorumları belli oldu. Taraftarların büyük kısmı, Çakır'ın yönetiminden memnun olduklarını sosyal medyada dile getirdi.

Gelen yorumlardan bazıları:

"Umarım kulüpler güçlü maçlarda her sezon yabancı hakemlere bütçe ayırır. Umarım yabancı hakemi iki maç yerine 5 maç isteyebiliriz."

"İlk defa yıllardır ligimizde kesintisiz bir maç görüyorum. Takımın ritminin sürekliliği, maçın estetiğinde ve dolayısıyla oyuncuların seviyesini yükseltmede büyük rol oynuyor."

"Mükemmel, kendini ilk maçtan dayattı. Uyarıları, oyuncuları korkutmaya yetti."