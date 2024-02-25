Arda Güler, 19 yaşına girdi 25 Şubat 2005 tarihinde doğan milli futbolcu Arda Güler, doğum gününü kutluyor. Yetenekli isim, bugün itibarıyla 19. yaşına girdi.

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25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğan milli futbolcu Arda Güler, bir yıl daha yaşlandı.

Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda, bugün 19. yaşını kutluyor.

Yetenekli futbolcunun kulübü Real Madrid, sosyal medyadan doğum günü paylaşımı yaptı. İspanyol ekibi, Arda'nın yeni yaşını kutladı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitti

Bugün doğum gününü kutlayan hücum oyuncusu, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla şimdiden tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli takımda geçirdiği başarılı 4 yılın ardından bu sezonun başında kariyeri adına büyük bir imza atmıştı.

İspanyol devi Real Madrid, uzun süre takip ettiği Arda'yı yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

Sakatlıklar peşini bırakmadı

Eflatun-beyazlı takımla 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda'nın bu transfer dünyada da ses getirirken, genç oyuncunun Madrid kariyeri şanssızlıklarla başlamıştı.

Madrid ekibinin ABD'deki yaz kampında ilk ciddi sakatlığını yaşayan milli oyuncu, daha sonra iki kez daha bu talihsizliği yaşamıştı.

Madrid formasını ilk kez kupa maçında giydi

Real Madrid'le ilk maçına çıkmak için 2024 yılını bekleyen Arda Güler, eflatun-beyazlıların formasını Arandina ile oynanan Copa del Rey maçında sırtına geçirmişti.

6 Ocak 2024'te oynanan maça Arda, ilk 11'de başlamıştı.

Madrid'de ilk maçına çıkmasının ardından 8 gün sonra ise Arda, kupa sevinci yaşamıştı.

Genç isim, 14 Ocak 2024'te Supercopa de Espana'yı kazanmıştı.

Şimdiye kadar Real Madrid'de 5 resmi maça çıkan Arda Güler, 92 dakika sahada kaldı. 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan isim bu süre içinde gol veya asist katkısı yapamadı.

A Milli Takım formasıyla 4 maçta 1 gol attı

Arda, A Milli Takım formasını ise 19 Kasım 2022 tarihinde Çekya ile Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında ilk kez giydi.

Genç oyuncu, 4 kez milli maça çıkarken tek golünü Galler karşısında bulmuştu.