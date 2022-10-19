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    Arda Güler, 5 milyon euroya serbest kalabilir

    Arda Güler, 5 milyon euroya serbest kalabilir

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Arda Güler, bu sezon toplam 1500 dakika forma giymezse 5 milyon euroya serbest kalacak. Taraftar, Jesus'tan genç yıldız için daha fazla forma süresi talep ediyor
    • 19.10.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:10
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    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler'in sözleşmesindeki çarpıcı madde dikkat çekti.

    Bonservis bedelinden gelecek paranın yüzde 20'sini Gençlerbirliği'ne verecek olan Fenerbahçe, bu bedeli erken ödeyerek 2 milyon euro dolaylarına tüm hakları eline almak istese de sarı-lacivertlileri daha büyük bir tehlike bekliyor.

    Arda Güler, 5 milyon euroya serbest kalabilir #1

    1500 dakika sorunsalı

    10 maçta sadece 226 dakika görev alan Arda'nın kontratında, toplamda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır maddesinin bulunduğu öğrenildi.

    Eğer genç yıldız adayı 1500 dakikayı tamamlarsa 17.5 milyon euroya serbest kalacak.

    Arda'nın gelişimini yakında izleyen kulüpler de bu maddenin tamamlanamaması durumunda 5 milyon euro verip 17 yaşındaki oyuncuyu almak için kolları sıvayacak.

    Arda Güler, 5 milyon euroya serbest kalabilir #2


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