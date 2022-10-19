Arda Güler, 5 milyon euroya serbest kalabilir

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Arda Güler, bu sezon toplam 1500 dakika forma giymezse 5 milyon euroya serbest kalacak. Taraftar, Jesus'tan genç yıldız için daha fazla forma süresi talep ediyor

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler'in sözleşmesindeki çarpıcı madde dikkat çekti.

Bonservis bedelinden gelecek paranın yüzde 20'sini Gençlerbirliği'ne verecek olan Fenerbahçe, bu bedeli erken ödeyerek 2 milyon euro dolaylarına tüm hakları eline almak istese de sarı-lacivertlileri daha büyük bir tehlike bekliyor.

1500 dakika sorunsalı

10 maçta sadece 226 dakika görev alan Arda'nın kontratında, toplamda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır maddesinin bulunduğu öğrenildi.

Eğer genç yıldız adayı 1500 dakikayı tamamlarsa 17.5 milyon euroya serbest kalacak.

Arda'nın gelişimini yakında izleyen kulüpler de bu maddenin tamamlanamaması durumunda 5 milyon euro verip 17 yaşındaki oyuncuyu almak için kolları sıvayacak.