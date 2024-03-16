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Arda Güler, 85'te oyuna girdi! Real Madrid, Osasuna deplasmanında kazandı

Arda Güler, 85'te oyuna girdi! Real Madrid, Osasuna deplasmanında kazandı Real Madrid, LaLiga'nın 29. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 4-2'lik skorla yendi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki oyuncu, maçın son dakikalarında ise yaptığı harika vuruşla gole çok yaklaştı.