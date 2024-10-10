AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Maç öncesinde Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan oyunculardan Arda Güler, Real Madrid'deki teknik direktörü Carlo Ancelotti ile herhangi bir sorun yaşamadığını vurguladı.

"HOCALARIM İLE ARAMDA HİÇBİR SORUN YOK"

Bu sezon daha fazla süre aldığını belirten Arda,

Orada daha başarılı olmak istiyorum ve ülkemin en iyi şekilde temsil edilmesi için çaba harcıyorum. Hocalarım ile aramda hiçbir sorun yok. Bazen yanlış haberler çıkabiliyor, ama burada sıkıntı yok. Her maç oynamak istiyorum, bu her oyuncunun isteği.

ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Milli takıma da en iyi katkıyı sağlamak istediğini aktaran Arda,

Goller ve asistler yaparak burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu, milli takıma katıldıktan sonra büyük bir çıkış yakaladı. Umarım bu devam eder. Diğer oyuncularımız Hakan ve Orkun da yüksek seviyede oynamaya devam ediyor; bu durum, hepimizi gururlandırıyor ve milli takımımıza olumlu katkı sağlayacaktır.

dedi.

"HARİKA BİR JENERASYONUMUZ VE ÇOK İYİ BİR HOCAMIZ VAR"

Türk futbolcuların yeteneklerine değinen Arda,

Kariyerim boyunca milli takımla kupa kazanma hedefim var. Çünkü harika bir jenerasyonumuz ve çok iyi bir hocamız var. Bu süreçte başarıları sürdürmek istiyorum. Bazen orta sahada, bazen sağ kanatta, bazen de forvet pozisyonunda oynuyorum. Her mevkide farklı gereklilikler var, ama hocalarımın taleplerine göre en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Samsun'da olmak benim için çok özel; burada kariyerimin başında attığım en güzel gollerden birini kaydettim. Bu şehir benim için çok anlam ifade ediyor. Umarım yarın da gol atarım, ama öncelikli amacımız maçı kazanmak.

şeklinde konuştu.