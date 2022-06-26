Arda Güler arkadaşıyla yemeğe çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'in akşam yemeği fotoğrafı sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan genç oyuncu Arda Güler, önümüzdeki sezon taraftarın en çok beklenti içine girdiği oyuncuların başında geliyor.

Genç yıldız adayı Arda, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Genç oyuncu saha içinde yaptıkları kadar saha dışında da gündem oluyor.

Sosyal medyada genç oyuncunun bir kız arkadaşıyla yediği akşam yemeğinin fotoğrafı yayıldı.

Taraftarlar sevgilisi dedi

Genç oyuncunun arkadaşı Zeynep Saka ile olan yemek fotoğrafı sosyal medyada taraftarların ilgisini çekti.

Bazı taraftarlar karşısındaki arkadaşının sevgilsi olduğunu iddia ederken, bazıları ise kuzeni olduğunu söyledi.