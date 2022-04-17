Arda Güler, Avrupa'da zirveye oturdu

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, gol katkısıyla Avrupa'nın en iyisi oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler, takımının ikinci golünü kaydetti.

Arda Güler, ortaya koyduğu performansla Avrupa'da da zirveye oturdu.

Avrupa’nın en iyisi

Sarı-lacivertli formayı ligde 225 dakika giyen Arda, attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle Avrupa'nin 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu.

Arda, ligde forma giydiği her 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağlıyor.