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    Arda Güler, Avrupa'da zirveye oturdu

    Arda Güler, Avrupa'da zirveye oturdu

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, gol katkısıyla Avrupa'nın en iyisi oldu.
    • 17.04.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 15:16
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    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler, takımının ikinci golünü kaydetti.

    Arda Güler, ortaya koyduğu performansla Avrupa'da da zirveye oturdu.

    Arda Güler, Avrupa da zirveye oturdu #1

    Avrupa’nın en iyisi

    Sarı-lacivertli formayı ligde 225 dakika giyen Arda, attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle Avrupa'nin 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu.

    Arda, ligde forma giydiği her 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağlıyor.

    Arda Güler, Avrupa da zirveye oturdu #2

    Avrupa'nın en sık tabela değiştiren isimleri

    Arda Güler, Avrupa da zirveye oturdu #3


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