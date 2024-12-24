İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi.
Madrid ekibi, evinde rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; Mbappe, Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz kaydetti.
ARDA, ANCELOTTI'NİN KOLTUĞUNA SU DÖKTÜ
Maç oynanırken Arda Güler'in yedek kulübesindeki sakarlık anı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Milli futbolcu, yanlışlıkla elindeki suyu teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin koltuğuna döktü.
YARDIMCILARI, ANCELOTTI'Yİ UYARDI
Yıldız isim, İtalyan hocanın yardımcısını hemen uyardı ve ıslanan koltuğu gösterdi.
Ancelotti kulübeye yöneldiği sırada ise yardımcısı, panikle tecrübeli çalıştırıcıya koltuktaki suyu göstererek oturmamasını söyledi.
Ancelotti'nin diğer yardımcısı ise koltuktaki suyu temizledi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
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