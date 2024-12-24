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Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin koltuğuna su döktü

Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin koltuğuna su döktü Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Sevilla ile oynanan lig maçında yanlışlıkla elindeki suyu teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin koltuğuna döktü. Bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.