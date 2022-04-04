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    Arda Güler derbide gol atarak 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak istiyor

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, son oynanan Kayseri deplasmanında da golünü attı. Genç yıldız, şimdi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:08
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    Arda Güler derbide gol atarak 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak istiyor

    Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, son haftalarda yakaladığı müthiş performansı Kayserispor karşısında da sürdürmeyi başarmıştı.

    U17 Milli Takımı'na formda gidip, formda dönen 17 yaşındaki yıldız, Kayseri deplasmanında da golünü attı. Arda Güler, şimdi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi.

    "GERÇEK FENERBAHÇELİ" OLMAK İSTİYOR

    Arda, Alanya karşısında ağları sarsarak ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine geçmişti. 17 yaşındaki futbolcu, bu başarıyı derbide de tekrarlayarak 'Gerçek Fenerbahçeli' olmanın hayallerini kuruyor.

    Arda Güler derbide gol atarak Gerçek Fenerbahçeli olmak istiyor #1


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