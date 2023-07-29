Arda Güler, El Clasico'da forma giyemeyecek Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını duyurdu.

İki İspanyol devi Real Madrid ile Barcelona ABD'deki hazırlık turnuvasında kozlarını paylaşacak. Bu El Clasico mücadelesi Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 00:00'da oynanacak.

Karşılaşma öncesinde Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı.

"Arda, Barcelona maçının kadrosunda olmayacak"

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda, Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum.

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Juventus maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.