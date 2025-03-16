Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor maçını tribünden takip etti

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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti. Tribünde tanıdık isimler de yer aldı.

Bu hafta sonu itibarıyla milli maç arasına girilirken, milli takımlarda forma giyen futbolcular da ülkesine dönmeye başladı.

ARDA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Real Madrid'in dün Villarreal ile oynadığı mücadelede sonradan oyuna girerek görev yapan Arda, daha sonra A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar için İstanbul'a geldi.

2 SENE SONRA KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve 2021 yılından itibaren A takımda forma giyen Arda Güler, 2022-2023 sezonu sonunda İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

Genç futbolcu yaklaşık 2 yıl aranın ardından Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi. Protokol tribününde yerini alan Arda, ilgiyle karşılanırken taraftarlar kendisiyle fotoğraf çektirdi.

SERDAR DURSUN DA İZLEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Dursun da ailesiyle birlikte maçı izleyenler arasındaydı.