Arda Güler, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe formasını giydikten sonra İspanya’nın Real Madrid Kulübü’ne transfer olan Arda Güler, Futbol Takımı'nı ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.

ALİ KOÇ VE MOURINHO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Milli futbolcu, Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.