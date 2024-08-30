Arda Güler, forma giydi! Real Madrid, Las Palmas'la berabere kaldı Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 3. haftasında deplasmanda Las Palmas'la 1-1 berabere kaldı. Madrid ekibinde milli futbolcumuz Arda Güler, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Haber Merkezi

İspanya LaLiga'nın 3. hafta mücadelesinde Luis Carrion yönetimindeki Las Palmas ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio de Gran Canaria'da oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne olurken kazanan çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçta goller; 5. dakikada Moleiro ve 69. dakikada Vinicius Jr. (P)'dan geldi.

REAL MADRID, PUANINI 5 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ikinci deplasman maçında da puan kaybı yaptı. Eflatun-beyazlılar, 5 puana yükseldi. Las Palmas ise 2. beraberliğinin ardından 2 puana yükseldi.

Real Madrid 4. haftada sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Las Palmas ise aynı haftada Alaves'e konuk olacak.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Milli oyuncu Arda Güler maçın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Arda 69. dakikada Vinicius'un gole çevirdiği penaltıyı takımına kazandıran oyuncu oldu.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)