Arda Güler, Golden Boy'a aday gösterildi Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Golden Boy ödülüne aday gösterildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler gündemden düşmüyor.

Son olarak A Milli Takımı'nın Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golü atan 18 yaşındaki futbolcu, bu kez "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi.

Golden Boy nedir? Kimlere verilir?

2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül.

Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır. Golden Boy'u kazanan son isim Barcelonalı Pedri.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.