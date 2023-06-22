Arda Güler ile Ali Koç görüşmesinde yaşananlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler arasındaki 3 saatlik dev zirvede birçok gelişme yaşandı. Yapılan görüşme sonrasında ise Arda'nın takımdaki geleceğine dair net bir karar çıkmadı.

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en iyi isimleri arasında yer almayı başaran Arda Güler'in geleceği netleşiyor.

Sözleşmesinde 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli olan 18 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın dev takımları harekete geçerken, Fenerbahçe Yönetimi Arda Güler'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Ali Koç ve genç oyuncu arasında gerçekleşen toplantıda birçok konu masaya yatırıldı.

Taraftarın sevgisi anlatıldı

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Arda Güler'e önce camianın ve taraftarların bu konudaki hassasiyetlerini aktardı. Tüm Fenerbahçe camiasının Arda Güler'in kalmasını istediğini, kendisini ne çok sevdiklerini ve kalması yönünde çok güçlü bir arzu olduğunu anlattı.

Milli maçta kalması için pankartlar, taraftarın onu muhtemel efsane olarak gördüğü ve adının böylesine büyük bir camiayla özdeşleşebileceğini aktardı.

"En çok kazanan yerli oyuncu olacaksın"

Ali Koç, manevi durumların çok önemli olduğunu aktardıktan sonra Arda Güler cephesine yeni sözleşme teklifi de sundu. Arda'ya takımın en çok kazanan yerli futbolcusu haline getirecek garanti ücret aktarıldı.

Bu ücret ile birlikte maç başı ücreti, belli maç periyotlarında ekstra bonuslar, goller ve asistler için ayrı başarı bonusları sunuldu. Bununla birlikte lig, kupa ve Avrupa'daki çeşitli başarı durumlarına göre de Arda'ya primler ödeneceği belirtildi.

Ali Koç, Arda'yı Avrupa'ya en iyi şartlarda göndereceğini söyledi

Ali Koç, Arda Güler'e 18 yaşındaki bir Türk futbolcu için rekor sayılabilecek ücreti önerdikten sonra en azından 1 sezon daha kalmasını, bu şekilde gitmesinin sarı- lacivertli taraftarları çok üzeceğini, ardından gitmeyi istemesi halinde kendisini Avrupa'ya en iyi şartlarda göndereceğini de iletti.

Antrenör desteği verilecek

Arda Güler'e ayrıca gelişimi için yapılacaklar da aktarıldı. Saha içinde ekstra antrenör desteği, saha dışında ise kişisel gelişimi için çeşitli hocalardan dersler aldırılabileceği belirtildi.

Arda Güler düşünmek için süre istedi

Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olan ve futbolcu olarak gelmeden önce Fenerbahçe tribünlerinde de formasıyla yer alan Arda Güler, ailesiyle birlikte birkaç yıl öncesinden başlayan Avrupa planı olmasına rağmen Ali Koç’un bu yaklaşımından etkilenip düşünmek için biraz daha süre istedi.

Nihai karar önümüzdeki günlerde belli olacak

Ali Koç, yer alacağı TFF seçimlerinden sonra ikinci bir zirve yapabileceklerini aktardı. Arda Güler ve onun her kararında etkili olan ailesi, tekrar düşüneceklerini belirterek masadan kalktılar.

Fenerbahçe'nin Arda Güler ve ailesiyle önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir kez daha bir araya geleceği, bu görüşmeden nihai bir sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.