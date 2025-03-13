Arda Güler ile ilgili İtalya iddiası: Hakan Çalhanoğlu devreye girebilir

Haber Merkezi

Real Madrid'de bir türlü beklediği süreleri bulamayan Arda Güler için her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor.

Alman takımlarının ilgisinin ardından bu kez İtalyan takımları Güler'in transferi için sıraya girerken, Real Madrid oyuncuyu tamamen elden çıkarmayı düşünmüyor.

ALMANYA'DAN SONRA İTALYA İDDİASI

Genç yıldızımızın Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Bayern Leverkusen'in takibinde olduğu bilinirken İtalyan basınından Tuttosport, Güler ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, 20 yaşındaki futbolcu Serie A'da forma giymek istiyor.

Haberde, Arda Güler için İtalyan üst ligindeki büyük kulüplerin harekete geçtiği ancak en güçlü konumdaki takımın Inter olduğu bilgisi de yer aldı.

'ÇALHANOĞLU'NUN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR'

Yine aynı haberde, Arda Güler'in milli takımda beraber forma giydiği kaptan Hakan Çalhanoğlu faktörü nedeniyle Inter'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı.

31 yaşındaki Çalhanoğlu'nun Arda Güler'e akıl hocalığı yapacağı da düşünülüyor.