Arda Güler, ilk kez 11'de maça başlayabilir Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

İspanya La Liga'da topladığı 48 puanla lider durumda bulunan Real Madrid, Kral Kupası son 32 turunda sahaya çıkacak.

Eflatun-beyazlılar, 4. Lig takımı Arandina ile karşı karşıya gelecek.

El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele, 6 Ocak Cumartesi akşamı TSİ 23.30'da başlayacak.

Bu kupa mücadelesi öncesinde ise Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısı düzenledi.

"Yarın ilk 11'de başlayabilir"

İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir.

Daha önce forma giyemedi

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.

Bu sezon La Liga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.

Arda, son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmemişti.