Arda Güler, İspanya'da manşet oldu Real Madrid'e transferiyle gündem yaratan milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. Marca gazetesi, 18 yaşındaki yıldızı manşetine taşıdı.

Gösterdiği iyi performansla Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve yeni takımıyla 6 yıllık sözleşmeye imza atan genç yıldız Arda Güler, İspanya'da manşetleri süslemeyi sürdürüyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol Marca gazetesinden Pablo Polo, Arda Güler'in yeni takımıyla geçirdiği üç günü sayfalarına taşıdı.

"O bir yıldız olmak için her şeye sahip"

Arda Güler'in topla çıktığı daha ilk idmanda hem kulüp çalışanlarını, hem de yayınlanan videoların viral olması nedeniyle Real Madrid taraftarlarını kısa sürede etkiledi.

Onunla idmana çıkan oyuncuların "O bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumlarını yaptığı kaydedilirken Arda'nın büyüme sürecinin devam ettiğine ve çok fazla çalışması gerektiği zorlu bir maratonun içine girdiğine yönelik konuşmaların yapıldığı belirtildi.

İdmanlara babasıyla gelip gidiyor

Arda Güler'in mevcut yeteneklerine ek olarak Real Madrid seviyesinde değişilmez oyuncu olabilmesi için tüm imkanların kullanılacağı ve sabırla bu gelişimi sağlayabilmesi için gerekli sürenin tanınacağı yazıldı.

Genç oyuncunun kulübe babasıyla birlikte geldiği ve babasıyla birlikte kulüpten ayrıldığı ifade edilirken çalışmalara konsantrasyonunun üst seviyede olduğu vurgulandı.

Özgüvenli görünüyor

İspanyol gazeteci ayrıca teknik direktör Ancelotti ile Arda'nın ilişkisine de paragraf ayırdı. Arda'nın Ancelotti ile öğrenci - öğretmen ilişkisinin kısa sürede kurulduğu belirtilirken deneyimli İtalyan hocanın destekleri sayesinde her geçen gün daha özgüvenli göründüğünün altı çizildi.

Messi'yi anımsattığı yazıldı

Arda'nın özellikle sosyal medyaya düşen videolarda saha içinde yaptığı hareketlerin Lionel Messi'yi anımsattığının da altı çizildi. Yapılan çalışmalarda Arda'nın pası kime atacağını top geldikten sonra değil top daha kendisine gelmeden belirlediğinin çok dikkat çektiği ifade edildi.

A Takım'da yer almasının kesin olduğu vurgulandı

Genç oyuncunun öğrenme sürecinin devam ettiği yapılan değerlendirmede anafikir olarak ortaya çıkarken 'utangaç ama kararlı bir çocuk' olduğuna yönelik yorumlara da yer verildi.

Arda'nın yetenek geliştirme konusunda uzman bir kulüpte olduğunun altının çizildiği haberde önünün açık olduğu ve önümüzdeki sezon A Takım'da yer alacağının kesin olduğu aktarıldı.