Arda Güler, İtalya'da manşetlerde

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, İtalya'nın köklü gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta manşetlere taşındı. 17 yaşındaki oyuncuya övgü dolu ifadeler kullandı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, formayı her giydiğinde beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Genç futbolcunun yükselişi İtalyanların ilgisini çekti.

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta toplamda 300 dakika sahada kaldı.

17 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist üretti. Dinamo Kiev deplasmanında fileleri havalandıran Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamasında gol atan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

Bellingham'ın rekorunu elinden aldı

Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon bir maçta gol ve asist üreten en genç oyuncu unvanını Jude Bellingham'ın elinden aldı.

Sarı-lacivertlilerin, 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, 17 Mart 2022'de Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzaladı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Devler takipte

Arda Güler'i Dinamo Kiev ile oynanan maçta Alman Borussia Dortmund, İtalyan Napoli ve İspanyol kulübü Sevilla takip etti.

Arda'yı önümüzdeki dönemde daha fazla Avrupa devinin takip etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Arda Güler manşetlerde

Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Arda Güler, İtalya’nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta’ya konu oldu. Her geçen gün formunu yukarı çeken genç futbolcu ile ilgili özel bir habere imza atılırken, haberin başlığında ‘Türkiye, 17’lik Güler’in hastası’ başlığı kullanıldı. Türkiye’den kendisiyle ilgili yapılan ‘Böylesi 100 yılda bir gelir’ yorumu da başlıkta tırnak içinde kullanıldı.

La Gazzetta dello Sport’taki makalede genç futbolcunun hayat hikayesi, oyuncu özellikleri, ünlü olması ve şöhrete kavuşması ile ülkesinde kendisiyle ilgili yapılan yorumlara yer verildi.

Ali Koç detayı

Sarı-lacivertlilerin kendisini keşfederken ki scout faaliyetlerinin anlatımında ‘Arda’yı İstanbul’a getirmek için Türkiye’nin en zengin ailesinin işe müdahil olması gerekti’ ifadesiyle kulübün başkanı Ali Koç’un sürece dahil olmasının detaylarına yer verildi.