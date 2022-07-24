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Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, teknik direktör Jorge Jesus'un doğum gününü elini öperek kutladı.
- 24.07.2022 - 12:46
Bugün 62 yaşına giren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus sarı-lacivertli ekiple bir araya geldi.
Jorge Jesus’la selamlaşan Arda Güler, Portekizli teknik adamın elini öptü.
Fenerbahçe nazar boncuğuyla paylaştı
Kameralara yansıyan bu hoş görüntüyü nazar boncuğu emojisiyle sosyal medyada paylaşan sarı-lacivertli ekip, taraftarlardan güzel yorumlar aldı.
Elini öpmesinin ardından Jorge Jesus’un genç yıldıza sarılması dikkatlerden kaçmadı.
Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü İZLE