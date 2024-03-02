Arda Güler, Luka Modric ile birlikte imza etkinliğine katıldı Milli futbolcumuz Arda Güler, yıldız isim Luka Modric ile birlikte Real Madrid'in taraftarıyla düzenlediği imza gününe katılarak sevenleriyle bir araya geldi.

ensonhaber.com

İspanya LaLiga'da liderliğini sürdüren, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Alman ekibi Leipzig ile çeyrek finale yükselmek için mücadele eden Real Madrid, bir etkinlik gerçekleştirdi.

Eflatun-beyazlılar, taraftarlarına özel imza töreni düzenledi. Gerçekleşen organizasyona ise Madrid ekibinin iki oyuncusu katıldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler ve yıldız isim Luka Madrid'in katıldığı etkinliğe katılım yüksek sayıda oldu.

Real Madrid paylaştı

Hem Luka Modric'e hem de Arda Güler'e büyük ilginin gösterildiği organizasyonda iki isim de severleriyle fotoğraf çektirirken forma ve futbol toplarını imzaladı.

Bu anlar Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.