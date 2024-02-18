Arda Güler oynadı! Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında takıldı

İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile lider Real Madrid karşı karşıya geldi.
Estadilo de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Real Madrid, henüz 3. dakikada Joselu ile öne geçti. Rayo Vallecano, 27. dakikada Raul de Tomas'ın penaltıdan attığı golle Real Madrid'e cevap verdi.
Arda, 87'de oyuna girdi
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesine başladı. 18 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada Luka Modric yerine oyuna dahil oldu.
Miguel Crespo, forma giydi
Rayo Vallecano'nun devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, 64'te oyuna dahil oldu.
Madrid, 10 kişi kaldı
Real Madrid'de Dani Carvajal uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonucun ardından Real Madrid 62, Rayo Vallecano ise 25 puana yükseldi.
Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Sevilla'yı konuk edecek. Rayo Vallecano ise Girona deplasmanına gidecek.
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