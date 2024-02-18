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Arda Güler oynadı! Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında takıldı

Arda Güler oynadı! Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında takıldı Real Madrid, LaLiga'nın 25. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler, dakikalar 87'yi gösterdiğinde Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu.