Arda Güler, performansıyla İspanya'da gündem oldu Arda Güler, Real Madrid'in Kral Kupası'nda Arandina'yı 3-1 yendiği maçta ilk kez forma giydi ve performansıyla karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu. Müsabakanın ardından ise İspanyol basını, genç oyuncu hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

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Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki oyuncu Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz İspanya ekibinde süre bulamamıştı.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlarına devam eden Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2’nci Lig ekibi Arandina karşısında ilk 11’de çıkarak ilk kez Real Madrid formasını giymiş oldu.

Müsabakada 59 dakika oyunda kalan Arda, karşılaşmada etkili oyunuyla galibiyette büyük rol oynadı.

İlk yarı golsüz sona erdi

El Montecillo’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında oyuna ağırlığını koyan Real Madrid oldu. Oyunu tamamen Arandina yarı sahasına yığan Madrid, yer yer boşluklar bulsa da pozisyonları tamamlama konusunda sonuç bulamadı.

Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde Arda Güler, gösterdiği performans ile Real Madrid’de ön plana çıkan isim oldu. İlk yarıda Arda Güler’in çok istekli oluşu ve maçtaki bütün aksiyonların içerisinde yer alması da dikkat çekti.

Maçın 19’uncu dakikasında Arda’nın bir şutu da direğe çarparak dışarıya çıktı. İlk yarı golsüz sonuçlandı: 0-0.

Real Madrid, turu ikinci yarıda aldı

İkinci yarıda da Real Madrid, oyuna ön alan baskısıyla başladı. Topun hakimiyetini hiç kaybetmeyen Real Madrid, 53’üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Brahim Diaz’ın Zazu’nun müdahalesiyle yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 54’üncü dakikada topun başına geçen Joselu, karşılaşmada perdeyi açtı: 0-1.

Golden bir dakika sonra İspanyol devinde bu kez penaltıyı aldıran Brahim Diaz, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 55’inci dakikada penaltı noktasının gerisinde savunmadan seken topu önünde bulan Brahim Diaz’ın kontrolü sonrası şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Golün ardından oyunda tempo düşerken, Arandina da tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Karşılaşmanın son bölümlerinde ise Madrid, kısa paslarla organize olmaya çalıştı. 90+1’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Brahim Diaz’ın altıpas üzerine çevirdiği topa Rodrygo kontrolü sonrası vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Golden sonra karşılaşmada ilk kez Arandina etkili geldi. 90+3’üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Raly’nin içeri çevirdiği topa Madrid savunmasında Nacho ters dokundu ve top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid mücadeleden 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Arda Güler, yıldızlaştı

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada 59 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu.

Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı.

Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35’ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü.

İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, büyük övgü topladı.

Müsabaka sonrasında ise İspanyol basınında milli futbolcu hakkında övgü dolu yorumlar yapıldı.

İşte İspanyolların Arda Güler yorumları:

Marca

Ancelotti'nin Kral Kupası hediyesi, ilk 11'de Arda Güler'in yer almasıydı. Türk futbolcu en saf haliyle kaliteydi; her kontrolde, topsuz hareketlerde, oyuna yaklaşmada, bir sonraki pası tahmin etmede. Ve tartışılmaz bir kişiliğe sahip.

AS

Arda Güler saha içinde kendinden çok emin. Gol atamadı ama Türk futbolcu, onu daha çok görmek istememizi sağladı. İlk yarıda Real Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu.

Mundo Deportivo

Ancelotti, Arandina karşısına alışılmadık bir 11 ile çıktı. Ancak tüm bunlar, Real Madrid'in şüphesiz en büyük ilgi odağı olan Arda Güler'in gölgesinde kaldı. Türk oyuncu ilk yarının en iyi isimlerinden biriydi.

Eldesmarque

Türk oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçında kalitesinin sinyallerini verdi. Performansıyla iyi bir başlangıç yaptı.

El Mundo

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki oyuncu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi.

Relevo

Arda Güler maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.

Defensa Central

Yeteneğini her an fark edebiliyorsunuz. Bireysel kalite açısından ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz.

Sport