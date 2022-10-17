- Haberler
- Futbol Haberleri
- Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi
Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü-Fenerbahçe maçında görevli olan polis memuru teyzesiyle hasret giderdi.
- 17.10.2022 - 19:54
- Güncelleme : 17.10.2022 - 20:21
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Saat 20.00'de başlayan maç öncesi sarı-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktı.
Arda, teyzesine sarıldı
Ankaragücü karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak olan Arda Güler ısınmaya çıktığı esnada, maçta görevli olan polis memur teyzesiyle hasret giderdi.
Saha içinde birbirlerine sarılan ikili duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)