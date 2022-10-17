Petrol
92.29
0.72%
Euro
18.2938
1.27%
Dolar
18.571
0.02%
Altın
989.59
0.78%
Borsa
3848
6.08%
Bitcoin
367.603
1.68%
BTXN Coin
9.23
-0.10%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi

    Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü-Fenerbahçe maçında görevli olan polis memuru teyzesiyle hasret giderdi.
    • 17.10.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 20:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

    Saat 20.00'de başlayan maç öncesi sarı-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktı.

    Arda, teyzesine sarıldı

    Ankaragücü karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak olan Arda Güler ısınmaya çıktığı esnada, maçta görevli olan polis memur teyzesiyle hasret giderdi.

    Saha içinde birbirlerine sarılan ikili duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

    Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi #1

    Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi #2

    Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi #3

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


    Türkiye'de otomotiv üretimi yüzde 20,5 arttı
    Otomobil

    Türkiye'de otomotiv üretimi yüzde 20,5 arttı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Pazar hava durumu
    Yaşam

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Pazar hava durumu

    Görüş Bildir